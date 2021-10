హుజురాబాద్ వార్: బీజేపీకి ఓటేస్తే .. బండి సంజయ్, ఈటలకు బాల్క సుమన్ సూటి ప్రశ్నలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల రాజకీయం రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైన నేపథ్యంలో ప్రధాన పార్టీలన్నీ ఎన్నికల ప్రచారంలో జోరుగా పాల్గొంటున్నాయి. ఈ ఎన్నిక ప్రధాన పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారటంతో రాష్ట్రం దృష్టి హుజురాబాద్ ఎన్నికలపైనే ఉంది. ఈనెల 30వ తేదీన హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ జరగనున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే రంగంలోకి దిగి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు బిజెపిని టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

English summary

Government whip Balka Suman slams etela rajender, who was involved in the TRS party's Huzurabad by-election campaign in Kamalapur. Balka suman questioned what was done by bandi sanjay till now ? and what will happen with etela rajender.