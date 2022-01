'సజీవంగా ఎయిర్ పోర్ట్ కు చేరుకున్నాను'!ప్రధాని నోటివెంట ఇలాంటి మాటలా.?సిగ్గుచేటన్న పొన్నాల.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఇటీవల ప్రధాని నరేంధ్ర మోదీ పంజాబ్ పర్యటన చేసిన వ్యాఖ్మలపై దేశవ్యాప్తంగా దుమారం రేగుతోంది. పంజాబ్ పర్యటన ముగిసిన తర్వాత మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల తీవ్య అభ్యంతరాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ప్రధాని స్థాయిలో ఉన్నాడన్న అంశాన్ని మర్చిపోయిన మోదీ నియంత్రణ కోల్పోయి, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం చౌకబారు ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత పొన్నాల లక్ష్మయ్య ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓట్ల కోసం ప్రధాని మోదీ ఎంతవరకైనా దిగజారుతాడు అనేందుకు మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలే ఉదాహరణ అని స్పష్టం చేసారు పొన్నాల.

English summary

Modi's remarks after the end of his visit to Punjab have drawn strong objections. Congress senior leader Ponnala Lakshmaiah is angry that Modi, who has forgotten that he is the Prime Minister, has lost control and is making cheap allegations for political purposes