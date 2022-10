Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరోసారి భారీ పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఇండియన్ ఇమ్యూనోలాజికల్స్ లిమిటెడ్(ఐఐఎల్) సంస్థ ముందుకొచ్చింది. జంతువుల వ్యాక్సిన్ తయారీ కేంద్రానికి రూ. 700 కోట్ల పెట్టుబడితో హైదరాబాద్ జినోమ్ వ్యాలీలో వెటర్నరీ వ్యాక్సిన్ ఫెసిలిటీని ఏర్పాటు చేయనుంది.

ఈ మేరకు ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌తో సమావేశమైన సంస్థ ఎండీ ఆనంద్ కుమార్ ప్రకటించారు. పాదాలు, నోటి ద్వారా పశువులకు వచ్చే వ్యాధులకు సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తిని రెట్టింపు చేయనుంది. వ్యాక్సిన్ తయారీ కేంద్రం ద్వారా 750 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. ఐఐఎల్ సంస్థ మరో కేంద్రం ఏర్పాటు నిర్ణయం సంతోషకరమని కేటీఆర్ అన్నారు.

ఈ విష‌యాన్ని మంత్రి కేటీఆర్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డించారు. ప్ర‌జారోగ్యంతో పాటు జంతువుల ఆరోగ్యం విష‌యంలో కూడా ప్ర‌పంచ ఆరోగ్య రంగానికి హైద‌రాబాద్ స‌హ‌కారం అందిస్తుంద‌న్నారు. ఈ విష‌యాన్ని తెలియ‌జేసేందుకు సంతోషిస్తున్నాన‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. లైఫ్ సన్సెస్ రంగంలో హైదరాబాద్ జోరు కొనసాగుతుందన్నారు.

Another major investment in Telangana. Indian Immunologicals Limited (IIL) announced that the company will invest about Rs 700 Crores to set up a new animal vaccine manufacturing facility in Genome Valley, Hyderabad.#InvestTelangana @indimmune_ pic.twitter.com/E3CiHObLHK