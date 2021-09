Rains in Telangana : నేడు తెలంగాణలో పలుచోట్ల భారీ వర్ష సూచన-మరో 3 రోజులు వర్షాలే

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణలో ఆదివారం(సెప్టెంబర్ 5) నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఆదివారం జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, యాదాద్రి భువనగిరి, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్‌, వరంగల్‌, జనగామ జిల్లాల్లోని ఒకటి రెండుచోట్ల భారీనుంచి అతిభారీ వర్షాలు, పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నట్లు పేర్కొంది. సోమవారం, మంగళ, బుధవారాల్లో కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు, ఒకటి రెండు చోట్ల అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.

రాష్ట్రంలో రహదారులు మృత్యుద్వారాలుగా మారాయి - అంటూ జనసేన సైన్యం పోరాటం ,ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రోడ్స్ క్యాంపెయిన్ గురించి పవన్ కళ్యాణ్ (ఫొటోస్)

English summary

Telangana Weather-The meteorological department has forecast moderate rains in Telangana for three days from Sunday (September 5). Heavy to very heavy rains are expected in some areas.