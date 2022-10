మునుగోడులో కీలకంగా మారిన తెలుగుదేశం!?

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

ఉప ఎన్నికలు అలవాటుపడిన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తులో ఎటువంటి ఎన్నికలూ లేవు.. నేరుగా సాధారణ ఎన్నికలే అనుకుంటున్న తరుణంలో మునుగోడు రూపంలో మరో ఉప ఎన్నిక ముంచుకొచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సిట్టింగ్ స్థానంగా ఉన్న ఈ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పార్టీకి, పదవికి రాజీనామా చేసి బీజేపీ తరఫున బరిలోకి దిగారు.

English summary

Since Revanth Reddy has joined Congress from TDP, will the TDP voters here look the other way?Or will the campaign for TDP-BJP tie up in tomorrow's election, will BJP also do it?