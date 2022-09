Crime News: బెదిరింపు.. హత్యకు దారి తీసింది.. అస్సలు ఏం జరిగిందంటే..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

భర్త వేధింపులు భరించలేని ఓ భార్య అతన్ని బెదిరించాలనుకుంది. తన మేనమామతో చెప్పి నీ భార్యని వేధిస్తే చంపేస్తాంటూ బెదిరించాలని సూచించింది. కానీ ఈ బెదిరింపు కాస్త హత్యకు దారి తీసింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే పహడీషరీఫ్‌ కు చెందిన మహ్మద్‌ జుబేర్‌ 2014సో జరీనాబేగం అనే మహిళను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నాడు. అయితే జుబేర్ అనేక నేరాల్లో నిందితుడిగా ఉండడంతో అతడిపై రాజేంద్రనగర్‌ ఠాణాలో రౌడీషీట్‌ ఉంది.

English summary

An older man's threat that he would kill his wife if he molested her again led to her murder. He killed that big man by asking him to threaten me.