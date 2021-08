స్వాతంత్ర్య వేడుకలకు ముస్తాబైన గోల్కొండ కోట: మెరిసిపోయిన చార్మినార్

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: స్వాతంత్ర్య వేడుకల సందర్భంగా నగరంలోని చారిత్రక కట్టడాలు గోల్కొండ కోట, చార్మినార్ సర్వంగా సుందరంగా ముస్తాబయ్యాయి. త్రివర్ణ పతాక రంగుల్లో విద్యుత్ దీపాలను అలంకరించారు. చార్మినార్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన లైటింగ్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

చార్మినార్ కట్టడంపై త్రివర్ణ పతాక రంగులతో కూడిన విద్యుత్ కాంతులతో మెరిసిపోతుండటంతో శనివారం రాత్రి నగర ప్రజలు భారీ ఎత్తున సందర్శించారు. విద్యుత్ కాంతులతో మెరిసిపోతున్న చార్మినార్ వద్ద ఫొటోలు, వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలు పోస్టు చేశారు.

ఆదివారం(ఆగస్టు 15న) 75 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మరికాసేపట్లో గోల్కొండ కోటపై జాతీయ జెండాను ఎగురవేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గోల్కొండ కోట వద్ద భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ మార్గంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను విధించారు.

మరోవైపు, నిఘా వర్గాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా భారీ బందోబస్తు, గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు. గోల్కొండ కోటలోకి ప్రవేశించే ప్రతి ద్వారం దగ్గర డోర్ ఫ్రేమ్, మెటల్ డిటెక్టర్లను ఏర్పాటు తనిఖీలు చేయనున్నారు. కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో కరోనా నిబంధనలు పాటించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

The charminar makes for a glorious sight as its lit up in the tricolour to mark India’s 75th happy Independence. this song is evergreen for our nation jai hind jai bharat🇮🇳💙 #IndependenceDay #IndiaAt75 #स्वतंत्रतादिवस pic.twitter.com/RYpSkpFs3h