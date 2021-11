బీజేపి, టీఆర్ఎస్ వ్యవహారం కల్లు కాంపౌండ్ పంచాయితీ.!కావాలనే రచ్చ.!వారిమధ్య విభేధాలు లేవన్న రేవంత్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ శక్షణా తరగతుల్లో భాగంగా రెండో రోజు నేతలు ప్రసంగించారు. టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ బీజేపి, టీఆర్ఎస్ పార్టీలపై నిప్పులు చెరిగారు. గత రెండు మూడు రోజులుగా మీడియా సాక్షిగా ఈ రెండు పార్టీలు దిగజారుడు భాష మాట్లాడుతూ, ప్రజల్లో అయోమయాన్ని సృష్టిస్తూ కావాలనే రాజకీయ రచ్చ చేస్తున్నాయని రేవంత్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. బహిరంగంగా ఈ రెండు పార్టీలు పరస్పర ఆరోపణలు చేసుకుంటూ దూషించుకుంటున్నప్పటికి అంతర్గతంగా ఈ రెండు పార్టీలూ ఒక్కటే నని, పరస్పర అవగాహనతో ముందుకు వెళ్తూ ప్రజలను తప్పదోవ పట్టిస్తుంటాయని రేవంత్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు.

English summary

The leaders addressed the second day as part of the Telangana Congress party training classes. TPCC president Revanth Reddy said the BJP and TRS were same agenda.