IPS RS Praveen Kumar :అనూహ్య నిర్ణయం-పదవికి రాజీనామా-తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం..?

తెలంగాణలో ప్రముఖ ఐపీఎస్ అధికారి,సాంఘీక సంక్షేమ గురుకులాల కార్యదర్శి ఐపీఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆరేళ్ల సర్వీసు ఉండగానే స్వచ్చంద పదవీ విరమణ కోరుతూ ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఐపీఎస్ అధికారిగా,గురుకులాల కార్యదర్శిగా తనదైన ముద్ర వేసి... తనకంటూ ప్రత్యేక ఫాలోయింగ్ ఏర్పరుచుకున్నారు ప్రవీణ్ కుమార్. పదవికి రాజీనామా చేసిన వేళ... తన భవిష్యత్ అడుగులు రాజకీయాల్లోకే అని చెప్పకనే చెప్పేశారు. బహుజన మహనీయులు పూలే,బాబా సాహెబ్ అంబేడ్కర్,కాన్షీరాం బాటలో నడిచేందుకు సిద్ధమైనట్లు ప్రకటించారు. దీంతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రవీణ్ మరో సంచలనానికి తెరలేపనున్నారా అన్న చర్చ జరుగుతోంది. అదే సమయంలో హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక ముంగిట్లో ఆయన రాజీనామా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.

In an unexpected move, IPS officer in Telangana, IPS Praveen Kumar, secretary of social welfare education has resigned for his post. He applied to the government seeking voluntary retirement. Praveen Kumar has made his mark as an IPS officer and secretary of Gurukulas and has created a special following of his own.