రాష్ట్ర రైతులు చనిపోతే పట్టించుకోని కేసీఆర్ పంజాబ్ రైతులకు నష్టపరిహారమా?సీఎం పై మండిపడ్డ డీకే అరుణ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : బీజేపి,టీఆర్ఎస్ నేతల మద్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతూనే ఉంది. నిన్నటి వరకూ బీజేపి జాతీయ నాయకులు జేపీ నడ్డా, తరుణ్ చుగ్, అమీత్ షా లను టార్గెట్ చేస్తూ మంత్రులు హరీష్ రావు, కల్వకుంట్ల తారక రామారావు, ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. సుధీర్ఘ విరామం తర్వాత ప్రగతి భవన్ లో అధికారిక కార్యక్రమాలను సమీక్షించిన తర్వాత సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు తీసుకున్న నిర్ణయాలపై బీజేపి నేతలు మండిపడుతున్నారు. గ్రామ పంచాయితీలకు కేంద్రం నేరుగా నిధులు మంజూరు చేయడం చిల్లర పంచాయితీ ఎలా అవుతుందని బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణ ప్రశ్నించారు.

English summary

BJP leaders are angry over the decisions taken by CM Chandrasekhar Rao after reviewing official functions at Pragati Bhavan. BJP national vice-president DK Aruna questioned how the Center could become a dispute by allocating funds directly to gram panchayats.