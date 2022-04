గులాబీ విద్యార్ధి విభాగం హుందాతనం ఇదేనా.?రాహుల్ ఉస్మానియా విజిట్ పై ఎందుకు ఉలికిపాటు.?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ కల సాకారమై ఎనిమిదేళ్లు పూర్తికావస్తుంది. ప్రాంతీయ భేదాలు, విభజన, రెండు వేర్వేరు రాష్ట్రాలు, ఎవరి పాలన వారిది అన్న అంశానికి ప్రజలు అంత ప్రాముఖ్యతనివ్వకుండా ఎవరి పనులు వారు చేసుకుంటూ తెలంగాణ ప్రజలు ఆంధ్రాలో, ఆంధ్ర ప్రజలు తెలంగాణలో జీవనం సాగిస్తున్నారు. అసలు ఇరురాష్ట్రాల సాధారణ ప్రజల్లో ఎలాంటి భాషా భేదం గానీ, ప్రాంతీయ అసమానతలు గాని లేవని చెప్పొచ్చు. ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా రాజకీయంగా వాతావరణం ఘర్షణ పూరితంగా మారింది తప్పితే ప్రజల్లో ఎలాంటి భేదాభిప్రాయలు తలెత్తలేదు.

English summary

The Rose Party, which is supposed to be sober towards the Congress party which has made the dream of Telangana a reality, is still behaving in a poisonous manner and it has become a topic of discussion.