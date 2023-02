రెండోరోజు హైదరాబాద్లో కొనసాగుతున్న ఐటీ దాడులు: ఆ సంస్థలతో పాటు టార్గెట్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండవ రోజు కూడా ఐటీ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. వసుధ ఫార్మా కెమ్ లిమిటెడ్ సంస్థను టార్గెట్ చేసిన ఐటీ అధికారులు వసుధ ఫార్మా కెమ్ చైర్మన్ వెంకటరామరాజు తోపాటు సదరు సంస్థకు చెందిన సీఈవో, డైరెక్టర్లు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లు ఇల్లు కార్యాలయాలపై నిన్న దాడులు చేశారు. మొత్తం 50 బృందాలుగా విడిపోయిన ఐటీ అధికారులు వరుసదాడులతో హడలెత్తించారు. ఇక రెండవ రోజు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐటీ అధికారుల దాడులు కొనసాగుతున్నాయి.

English summary

IT officials are continuing raids for the second day in Hyderabad today. Around 50teams are continuing searches. BRS MLC Venkatramireddy's house, Rajapushpa company, Vasudha Pharma, Muppa and Vertex companies were searched.