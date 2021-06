Hyper Adi: జాగృతి ఫిర్యాదుపై హైపర్ ఆది రియాక్షన్... తన ఒక్కడి మీదే రుద్దవద్దని...

Telangana

తెలంగాణ సంస్కృతిని కించపరిచేలా స్కిట్ ప్రదర్శించాడని తనపై పోలీసులకు అందిన ఫిర్యాదుపై జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది స్పందించారు. తాను ఎక్కడా తెలంగాణ సంస్కృతిని కించపరచలేదని అన్నారు. అసలు ఆ స్కిట్‌కి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ తాను రాయలేదని... తాను కేవలం అందులో ఒక ఆర్టిస్టును మాత్రమేనని వెల్లడించారు. తనపై నమోదైన కేసుకు సంబంధించి ఓ ప్రముఖ టీవీ ఛానెల్ ద్వారా జాగృతి సభ్యులతో ఆది ఫోన్‌లో మాట్లాడారు.

Jabardast comedian Hyper Aadi has responded on a complaint received by the police that the skit he performed to degrade Telangana culture. He said that he had not degraded the culture of Telangana anywhere. He said that he did not write the script for that skit ... he was just an artist in it.