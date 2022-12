విద్యుత్ రంగంలో కేసీఆర్ పీహెచ్డీ చేస్తే.. ప్రజలపై ప్రభుత్వ బకాయిల కరెంట్ బిల్లుల భారమేల?

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ కొనుగోళ్ల అవకతవకలు, డిస్కం తప్పిదాలు జరిగాయని, ప్రజలపై కరెంట్ బిల్లుల మోయలేని పెను భారం మోపుతున్నారని ప్రతిపక్షాలు, మరీ ముఖ్యంగా వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైఎస్ షర్మిల తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తే, అసలు సీఎం కేసీఆర్ వంటి విద్యుత్ రంగంపై పట్టున్న గొప్ప నాయకుడు ఎవరూ లేరని రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది.

