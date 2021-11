మెదక్ పది నియోజకవర్గాలకు 20వేల కోట్లు హరీష్ సాంక్షన్ చేయించగలడా.?ఛాలెంజ్ విసిరిన జగ్గారెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రభుత్వంపైన, వ్యవస్థల పైన, ప్రజాప్రతినిధులపైన సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి మరోసారి నిప్పులుచెరిగారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకు పదవులు వచ్చాయి కానీ, పదవులను శాసించే పవర్ లేదని ఎద్దేవా చేసారు. మెదక్ లో ఆర్ధిక శాఖా మంత్రి ఉన్నా నిధులు సమకూర్చడంలో పూర్తిగా విఫలం చెందారని, ఆర్ధిక మంత్రిగా జిల్లాకు ఒరగబెట్టింది శూన్యమని ధ్వజమెత్తారు. ఎన్నికలు వస్తేనే జిల్లా ప్రజలకు హరీష్ రావు అందుబాటులో ఉంటారని పేర్కొన్నారు.

English summary

Jaggareddy demanded release of Rs 20,000 crore in ten constituencies at a rate of Rs 2,000 crore per constituency in the joint Medak district. Jaggareddy has made it clear that if he is released, his wife will withdraw from contesting in the local bodies MLC elections.