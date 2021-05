జగ్గారెడ్డి ఔదార్యం.!కరోనా పేషెంట్ల కోసం ఉచిత రవాణా.! 3 ఆంబులెన్సులను సమకూర్చిన ఎమ్మెల్యే.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఏఐసీసీ ఆదేశాలు మేరకు, పిసీసీ ఛీఫ్ ఉత్తమ్ కుమర్ రెడ్డి ప్రోద్బలంతో కరోనా పేషెంట్ల సౌకర్యం కోసం మూడు ఆంబులెన్సులను సమకూర్చినట్టు సంగారెడ్డి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే తూర్పు జయప్రకాష్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ మూడు ఆంబులెన్సులను పీసిసి ఛీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు పొన్నాల లక్ష్మయ్య జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఇందుకోసం గాంధీ భవన్ లో హెల్ప్ డెస్క్ నంబర్ ను కూడా ఏర్పాటుచేసారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల ఆంబులెన్స్ లు అందుబాటులో లేని వారు, ప్రయివేట్ ఆంబులెన్స్ ల ఆర్థిక భారం మోయలేని వారు 040-24601254 కి కాల్ చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటే చేసిన ఉచిత అంబులెన్స్ సేవలను వినియోగించుకోవచ్చని జగ్గారెడ్డి తెలిపారు.

English summary

Sangareddy Congress MLA Thurpu Jayaprakash Reddy said that as per the AICC directives, three ambulances were provided for the convenience of corona patients at the instigation of PCC chief Uttam Kumar Reddy.