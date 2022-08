రాజగోపాల్ తో పాటు బీజేపీలో చేరేది వీరే - లైన్ లో మరి కొందరు ముఖ్యులు..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణ రాజకీయాలు కొత్త మలుపు తీసుకుంటున్నాయి. పార్టీలు మైండ్ గేమ్ తీవ్రతరం చేసాయి. తాజాగా కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ వీడారు. బీజేపీలో చేరేందుకు ముహూర్తం ఖరారు అయింది. ఈ నెల 21వ తేదీన రాజగోపాల్ రెడ్డి కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా సమక్షంలో బీజేపీ లో చేరేందుకు దాదాపుగా ముహూర్తం ఫిక్స్ అయింది. అదే సమయంలో రాజగోపాల్ తో మరి కొంత మంది కాంగ్రెస్ - టీఆర్ఎస్ నుంచి బీజేపీ లోచేరుతారని చెబుతున్నారు. మునుగోడులోనే భారీ బహిరంగ సభకు బీజేపీ ప్లాన్ చేస్తోంది.

English summary

Along with komatireddy Rajagopal Reddy some other leaders join in bjp in presenece of Union Home minister Amith shah on 21st of this month.