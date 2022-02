అస్సాం సీఎం హిమంత బిస్వ శర్మపై కేసు నమోదు చేసిన జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత అయిన రాహుల్ గాంధీ పుట్టుకపై అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేసిన అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హేమంత బిశ్వ శర్మపై హైదరాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు హైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదైంది. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ 504, 505(2) సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు.

English summary

Hyderabad police have registered a case against Assam Chief Minister Himanta Bishwa Sharma for making insulting remarks on Rahul Gandhi's birth. The case was registered at Jubilee Hills Police Station under sections 504 and 505 (2) of the IPC.