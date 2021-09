ఎన్నడూ ఆ పనిచేయని కేసీఆర్ దళితుల ఓట్ల కోసమే అలా... రాష్ట్రం ఎంత దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉందంటే : ఈటల రాజేందర్

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

ఎన్నడూ అంబేడ్కర్,జగ్జీవన్ రామ్‌లకు దండ వేయని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జైభీమ్ అని నినదించడం దళితుల ఓట్ల కోసమేనని మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ విమర్శించారు. కేసీఆర్ దళితులపై ప్రేమతోనో లేక వారి జీవితాలను బాగుచేయాలనో దళితబంధు పథకం తీసుకురాలేదని... కేవలం వారి ఓట్లను కొనేందుకే ఆ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారనిఅన్నారు.గొల్లకుర్మ సోదరులకు రూ.8వేల కోట్లతో గొర్లు పంపిణీ చేశామని చెబుతున్నారని... నిజంగా అందులో వారికి చెందినదెంత అని ప్రశ్నించారు.మిగతా డబ్బు ఎటువైపు వెళ్లిందని ప్రశ్నించారు. కోట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో... టీఆర్ఎస్ పాలన ప్రజా ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా సాగడం లేదన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ విధానాలను నిరసిస్తూ కాకతీయ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు చేపట్టిన దీక్షకు ఈటల రాజేందర్ సంఘీభావం ప్రకటించారు.వర్సిటీకి వెళ్లి విద్యార్థులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

English summary

Former minister Etala Rajender has criticized that Telangana Chief Minister KCR, he said who never garlands for Ambedkar and Jagjivan Ram, but for dalit votes he given the slogan of JAI BHIM.He alleged that the Dalitbandhu scheme was not brought out of love for the Dalits or to improve their lives ... it was brought just to buy their votes.