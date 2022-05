నిజామాబాద్ జిల్లాలో పోలీసుల పహారాలో కాళేశ్వరం పనులు.. గడ్కోల్ పంపుహౌస్ వద్ద ఉద్రిక్తత.. ఎందుకంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గోదావరి నీళ్ల తరలింపు సాగుతున్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనులకు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. ప్యాకేజీ 21 లో చేపట్టబోయే రిజర్వాయర్ కు భూములు ఇచ్చేది లేదని ముంపు గ్రామాల ప్రజలు తేల్చి చెబుతున్నారు. ఇక ప్రాజెక్టు పనులను వారు పదే పదే అడ్డుకుంటున్నారు. పోలీసుల బందోబస్తు మధ్య అధికారులు పనులు జరిపిస్తున్నారు. అయినాసరే ముంపు గ్రామాల ప్రజలు పనులను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

English summary

Tensions erupted at Gadkol pump house in Mopal zone of Nizamabad district. People have expressed concern over the change in the design of the Manchippa Reservoir under the Kaleswaram 21 package. they said work would be halted until the project redesign was canceled