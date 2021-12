బీజేపీ తాడుతో కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని గన్ పార్క్ కు కట్టేస్తా.!తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబద్ : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు పైన తీన్మార్ మల్లన్న అలియాస్ చింతపండు నవీన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. మైంహోం సిమెంట్ తో చంద్రశేఖర్ రావును రాజకీయ సమాధి చేసే వరకు ఉద్యమిస్తానని తీన్మార్ మల్లన్న ప్రకటించారు. జాతీయ నాయకుల సమక్షంలో తీన్మార్ మల్లన్న

బీజేపీలో చేరారు. బీజేపి తెలంగాణ వ్యవహరాల ఇంఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్, ఎంపి ధర్మపురి అరవింద్, బీజేపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తీన్మార్ మల్లన్నను పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్బంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వంపైన, సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుపైన తీన్మార్ మల్లన్న ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసారు.

English summary

Teenmar Mallanna has announced that he will continue his agitation till the political burial of Chandrasekhar Rao with Myhome Cement. Teenmar Mallanna in the presence of national leadersJoined the BJP