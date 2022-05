ప్రధాని వస్తున్నారని తెలిసి పారిపోయిన కేసీఆర్.!మోదీని చూసి సీఎం వణికిపోతున్నారన్న బండి సంజయ్.!

Telangana

హైదరాబాద్: ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పేరు వింటేనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గజ గజ వణికిపోతున్నారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ వ్యాఖ్యానించారు. అందుకే ప్రధాని మోదీ రాష్ట్రానికి వస్తున్నారని తెలిసినా, మొఖం చెల్లక చంద్రశేఖర్ రావు ఇతర రాష్ట్రాలకు పారిపోతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

ఢిల్లీలో చనిపోయిన రైతులకు చంద్రశేఖర్ రావు ఆర్దిక సాయం చేయడంపై తీవ్రంగా స్పందించారు. టీఆర్ఎస్ పాలనలో తెలంగాణలో వేలాది మంది రైతులు, ఆర్టీసీ కార్మికులు, నిరుద్యోగులు, ఉద్యోగులు సహా చివరకు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నా.. ఒక్క కుటుంబాన్ని కూడా పరామర్శించలేదని బండి సంజయ్ మండి పడ్డారు.

English summary

BJP state president and MP Bandi Sanjay Kumar has said that Chief Minister Chandrasekhar Rao was trembling when he heard the name of Prime Minister Narendra Modi. That is why even though it is known that Prime Minister Modi is coming to the state, Chandrasekhar Rao is fleeing to other states.