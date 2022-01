సర్కారీ విద్యను దూరం చేసి పేద విద్యార్థులకు ఆర్థిక భారాన్ని మోపిన పాపం కేసీఆర్ దే.!విజయశాంతి ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రభుత్వ విధానాలపై, సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు ప్రకటించిన సంక్షేమ పథకాల అమలుపై బీజేపి సీనియర్ నాయకురాలు విజయశాంతి మండిపడ్డారు. పేదవాడి చదువును ఆర్ధిక భారంగా మార్చి వేసి పైశాచిక ఆనందంపొందుతున్నారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావుపై భగ్గుమన్నారు రాములమ్మ. సంస్కరణల పేరుతో విద్యను పేదవాడికి అందరి ద్రాక్షగా మార్చివేసి సరైన హాజరు శాతం లేదని పాఠశాలలను మూసివేస్తున్న ఘనత కూడా సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుదే నని విజయశాంతి ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Vijayashanti, a senior BJP leader, was angry over the policies of the Telangana government and the implementation of welfare schemes announced by CM Chandrasekhar Rao. Ramulamma lashed out at Chief Minister Chandrasekhar Rao for turning the education of the poor into a financial burden and enjoying satanic pleasures.