కేసీఆర్ సంస్కార హీనుడు.!కేటీఆర్ విజ్ఞత కోల్పోయాడు.!మరోసారి మండిపడ్డ ఈటల రాజేందర్.!

మునుగోడు/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు సీఎం హోదాలో ఉండి జుగుప్సాకరమైన భాష వాడుతున్నారని, మంత్రి కేటీఆర్ ఉన్నత చదువులు చదువుకున్నప్పటికి విజ్ఞత కోల్పోయి వ్యవహరిస్తున్నారని హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ ధ్వజమెత్తారు.కేటీఆర్ అలాంటి భాష వాడడం బాధాకరమని, తండ్రి బాటలో నడుస్తున్నాడని ఎద్దేవా చేసారు. కుటుంబ పాలన మీద సమాధానం చెప్పలేక చిల్లర ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఈటల విరుచుకుపడ్డారు. రాజగోపాల్ రెడ్డి టీఆరెఎస్ పుట్టకముందే కాంట్రాక్టర్ అనే విషయాన్ని సీఎం, ఆయన తనయుడు కేటీఆర్ మర్చిపోయారని ఈటల రాజేందర్ తెలిపారు.

Huzurabad MLA Etala Rajender flagged that Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao is using despicable language while in the position of CM and Minister KTR has lost his wisdom even though he has studied higher education.