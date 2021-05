నకిలీ వాగ్దానాలు చేస్తున్న కేసీఆర్.!కరోనా కట్టడికి సమగ్ర ప్రణాళిక లేదన్న కాంగ్రెస్ నేత షబ్బీర్ ఆలీ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కరోనా కట్టడి విషయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు వ్యవహరిస్తున్న విధానాలు అత్యంత దారుణంగా ఉన్నాయని, ప్రజల ప్రాణాలను రక్షించే విషయంలో చిత్తశుద్ధి ఉంటే కరోనా వైరస్ ను ఎదుర్కొనేందుకు సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించాలని మాజీ మంత్రి మాజీ మండలి ప్రతిపక్ష నేత మహమ్మద్ ఆలీ షబ్బీర్ అన్నారు. ప్రజల దృష్టి మరల్చడానికి సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు నకిలీ వాగ్దానాలు గుప్పిస్తున్నరని, ఇవి భవిష్యత్తులో ప్రజలకు భారీ హాని కలిగిస్తాయని షబ్బీర్ ఆలీ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.

English summary

Former minister Shabbir Ali said that Chief Minister Chandrasekhar Rao's policies on corona binding were "extremely bad" and that a comprehensive plan should be drawn up to save people's lives.