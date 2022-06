కేసీఆర్ జాతీయపార్టీ ప్రకటన ఇప్పట్లో లేనట్టేనా? తాజా రాజకీయ పరిణామాలతో సందిగ్ధంలో గులాబీబాస్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పాలని నిర్ణయించుకొని కొత్త పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే సీఎం కేసీఆర్ కొత్త పార్టీని ఏ ప్రాతిపదికన ఏర్పాటు చేస్తారు? పార్టీ కోసం దేశవ్యాప్తంగా పని చేసే కీలక నేతలెవరు? వివిధ రాష్ట్రాలకు ఇన్చార్జులు ఎవరు? కెసిఆర్ కొత్త పార్టీపై ఎవరు ఎక్కువగా ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు? అసలు కెసిఆర్ ఎప్పుడు జాతీయ పార్టీని ప్రకటన చేయనున్నారు? వంటి అనేక అంశాలు ఇటు తెలంగాణ ప్రజలలోనే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారాయి.

English summary

Information that the KCR National Party announcement will be delayed due to the changing political developments in the wake of the Presidential elections and Maharashtra crisis . Also, with Ashada masam is one of the reason.