కేసీఆర్ కు కొత్త రాజకీయ శత్రువులు: ప్రజాక్షేత్రంలో వారి దూకుడు; గులాబీబాస్ నజర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టిఆర్ఎస్ పార్టీకి, కాంగ్రెస్, బిజెపి పార్టీల వల్లనే కాకుండా మరికొన్ని పార్టీలు తలనొప్పిగా తయారయ్యాయి. సీఎం కేసీఆర్ కొత్త పరేషాన్ కు కారణంగా మారాయి. ఇటీవల రాష్ట్ర రాజకీయాలలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన పార్టీల వల్ల వచ్చే ఎన్నికలలో ఎవరికి లాభం చేకూరుతుంది ఎవరి ఓట్లకు గండి పడుతుంది అన్న ఆందోళన అన్ని పార్టీ శ్రేణులలోనూ వ్యక్తమవుతున్నాయి.

English summary

YS Sharmila and RS Praveen Kumar are seen as new political enemies of KCR. Both of them are doing padayatras and trying to garner public support. It is reported that KCR is disturbed by their aggression in the public sphere.