పేదవారి బ్రతుకులు ఛిద్రం.!కేసీఆర్ పాలన దుర్మార్గం.!మరోసారి విరుచుకుపడ్డ షర్మిళ.!

Telangana

oi-Harikrishna

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం/హైదరాబాద్ : పేదవాడి బ్రతుకులు ఛిద్రం అవుతున్నా స్పందించని సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు పాలన ఎంత దుర్మార్గం గా ఉందో అర్థం అవుతుందని వైయస్సార్ టీపీ అద్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిళ మరోసారి మండిపడ్డారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా, అశ్వారావుపేట నియోజక వర్గం, దమ్మపేట మండలం నాయుడుపేట గ్రామంలో రైతు గోస ధర్నా లో వైఎస్ షర్మిళ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్బంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై ఆమె నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

YSRCP president YS Sharmila has once again lashed out at CM Chandrasekhar Rao for not responding to the plight of the poor.