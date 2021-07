కేసీఆర్ అందుకే ప్రగతి భవన్ నుంచి బయటకొచ్చాడు.. పుట్టలో నుంచి పాము బయటకొచ్చినట్లు.. : బండి సంజయ్

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌పై రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. బీజేపీకి ఆదరణ పెరుగుతుండటం వల్లే కేసీఆర్ ప్రగతి భవన్ నుంచి కాలు బయటపెట్టారని అన్నారు. పుట్టలో నుంచి బయటకొచ్చిన పాములా... కేసీఆర్ ప్రగతి భవన్ నుంచి బయటకొచ్చి జిల్లాల పర్యటన చేస్తున్నారని విమర్శించారు. శుక్రవారం(జులై 9) నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా కేంద్రంలో పర్యటించిన సందర్భంగా బండి సంజయ్ మాట్లాడారు.

English summary

Bandi Sanjay inaugurated BJP office in Nagar Kurnool district center. Speaking on the occasion, Sanjay said ... KCR, came out from Pragathi Bhavan because he is scaring of BJP's imminent rise.