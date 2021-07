రేవంత్ రెడ్డి దెబ్బ: తొలిసారి కేసీఆర్ డిఫెన్స్? -భూముల వేలంపై సర్కారు వివరణ -పరువునష్టం హెచ్చరిక

Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణ రాజకీయాల్లో దుమారం రేపుతోన్న భూముల వేలం వివాదంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తొలిసారి ఈ వివాదంపై కేసీఆర్ సర్కారు స్పందించింది. ఇప్పటికే ఆ భూముల(కొంత భాగాన్ని) వేలం ఆపాల్సిందిగా హైకోర్టు ఆదేశాలివ్వగా, భూవేలంలో వెయ్యి కోట్ల కుంభకోణం జరిగినట్లు టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. అయితే, సదరు వేలం పాటలో ఎలాంటి అక్రమాలు, నిబంధనల ఉల్లంఘనలు జరగలేదంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మంగళవారం నాడు సుదీర్ఘ వివరణ ఇచ్చింది. కోకాపేట‌, ఖానామెట్ భూముల వేలంపై వ‌స్తున్న ఆరోప‌ణ‌లు నిరాధారమని కేసీఆర్ సర్కారు స్పష్టం చేసింది..

The Telangana State government on Tuesday dismissed as imaginary and unfounded the allegations of some individuals and organisations that there were irregularities in the recent e-auction of Kokapet and Khanamet plots. amid tpcc chief revanth reddy allegations, govt came with a clarity. kcr govt says it is considering filing legal defamation cases against such people if they continue with the allegations.