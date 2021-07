పారిపోడానికి సిద్ధంగా కేసీఆర్ బినామీలు -భారీ కుంభకోణం -ఐజీ ప్రభాకర్‌ పైనా -రేవంత్ రెడ్డి తాజా బాంబు

Telangana

oi-Madhu Kota

ఒక దెబ్బకు రెండు పిట్టలు తరహాలో అటు కేంద్రంలోని మోదీని, ఇటు రాష్ట్రంలోని కేసీఆర్‌ను ఒకేసారి టార్గెట్ చేశారు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఇంచార్జి రేవంత్ రెడ్డి. పెట్రో ధరల పెరుగుదలకు నిరసనగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు శుక్రవారం నాడు రాజ్‌భవన్ ను ముట్టడించడం, పెద్ద ఎత్తున అరెస్టులు జరిగిన తర్వాత రేవంత్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ సంచలన అంశాలను ప్రస్తావించారు. హైదరాబాద్ లో ప్రభుత్వ భూముల వేలం, పోలీస్ శాఖలో, ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో కేసీఆర్ బంధుగణం ప్రమేయం తదితర అంశాలపై అనూహ్య ఆరోపణలు చేశారు. వివరాలివి..

English summary

TPCC president Revanth Reddy has alleged that a scam of Rs 1,000 crore has taken place in the Kokapeta land auction. He said the land, which sells for Rs 60 crore an acre, was sold for only Rs 40 crore, preventing outsiders from participating in the auction. Rewant Reddy said that Chief Minister KCR Binami had got the lands and would reveal the details on Saturday. revanth also alleges police ig prabhakar rao.