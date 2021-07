రేవంత్‌ రెడ్డిపై తగ్గని కోమటిరెడ్డి-చిన్నపిల్లాడు..ఆ పేరు ఎత్తొద్దు-అంత సీన్ పార్టీలో ఎవరికీ లేదంటూ....

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి విషయంలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఇంకా గుర్రుగానే ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవి చేజారినప్పటి నుంచి తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న ఆయన... ఇప్పట్లో మెత్తబడేలా కనిపించట్లేదు. కాంగ్రెస్‌లో కొనసాగుతూనే ప్రస్తుత తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రేవంత్‌పై ఆయన తాజాగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రాకతో కాంగ్రెస్‌కు పునర్వైభవం వస్తుందని ఓవైపు ఆ పార్టీ శ్రేణులు బలంగా విశ్వసిస్తుంటే... మరోవైపు కోమటిరెడ్డి మాత్రం అంత సీన్ లేదన్నట్లుగానే మాట్లాడుతున్నారు.

English summary

After meeting Union Minister Kishan Reddy, Komatireddy Venkat Reddy spoke to the media. When media representatives asked about new tpcc chief Revanth Reddy, he was reluctant to talk about him.