రేవంత్ రెడ్డికి జై కొట్టటం వెనుక కొండా దంపతుల రాజకీయ వ్యూహం .. ఫైర్ బ్రాండ్ సురేఖ పక్కా పొలిటికల్ ప్లాన్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఒకప్పుడు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో రాజకీయాలను శాసించిన కొండా దంపతులు మరోమారు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో చక్రం తిప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నారా? తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డిని నియమించడంతో ఒక వర్గం తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నా కొండా సురేఖ రేవంత్ రెడ్డి వెంటే తాను అని సంకేతాలు ఇవ్వడం వెనుక ఆసక్తికర కారణాలు ఉన్నాయా? తెలంగాణలో ఫైర్ బ్రాండ్ గా, కేసీఆర్ పై, కేటీఆర్ పై, ఎంపీ సంతోష్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసి టిఆర్ఎస్ కి గుడ్ బై చెప్పి కాంగ్రెస్ తీర్థం పుచ్చుకున్న కొండా సురేఖ మళ్లీ వరంగల్ జిల్లా రాజకీయాలలో ముందువరుసలో నిలబడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

Are the Konda couple, who once ruled politics in the joint Warangal district, once again trying to spin the wheel in the joint Warangal district? Are there any interesting reasons behind giving signals that Konda Surekha is behind Revanth Reddy even though a section is expressing extreme impatience with the appointment of Revanth Reddy as the President of Telangana Pradesh Congress Committee? As a firebrand in Telangana, Konda Surekha, who made a harsh remark on KCR, KTR and MP Santosh and said goodbye to TRS, is trying to stand in the forefront of Warangal district politics again? That means the answer is yes.