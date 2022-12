బీఆర్ఎస్ కు కొత్త అర్ధం చెప్పి.. తల్లీ కవితా అంటూ కొండా సురేఖ చురకలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పడానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఏర్పాటు చేసి, సీఎం కేసీఆర్ నేడు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న క్రమంలో ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతల నుండి తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకురాలు, మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కొత్త అర్థం చెప్పారు.

English summary

Konda Surekha, who gave a new meaning to BRS means Bharat Robbery Party, has been robbed in Telangana. Now they are out to loot the country. Surekha targeted kavitha and jagruthi.