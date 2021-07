Telangana: భూముల విలువ పెంపు -ఎకరా రూ.75వేలు -చార్జీల బాదుడు -కేసీఆర్ సర్కారు ఉత్తర్వులు

Telangana

oi-Madhu Kota

సంక్షేమ పథకాలు నిరాటంకంగా సాగేందుకు అవసరమైన నిధుల కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ భూముల్ని అమ్మేందుకు సిద్ధమైన కేసీఆర్ సర్కారు ఆ దిశగా కీలక అడుగు వేసింది. తెలంగాణలో భూముల విలువ పెంచుతూ ప్రభుత్వం సీఎస్ సోమేశ్ కుమార్ పేరుతో మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నెల 22 నుంచి భూముల విలువ సవరణ అమల్లోకి రానుంది. దీని ప్రకారం..

The Telangana State government has revised the market values of land and stamp duty rates that would come into effect from Thursday. Orders to this effect were issued on Tuesday. The lowest value for agriculture lands has been fixed at Rs.75,000 per acre. For agriculture lands, the existing values have been enhanced by 50 per cent in the lower range, 40 per cent in the mid-range and 30 per cent in the higher range.