Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : లాక్‌డౌన్ క్లిష్ట ప‌రిస్థితుల్లో ప్ర‌జ‌ల ఆక‌లి తీర్చేందుకు మాల్కాజ్‌గిరి పార్ల‌మెంట్ స‌భ్యులు ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించిన ఉచిత భోజ‌న కార్యక్ర‌మం పన్నెండవ రోజుకు చేరుకుంది. ప్ర‌తి రోజు ఉచిత‌ భోజ‌నం అందించే కార్య‌క్ర‌మానికి ఈ నెల పద్నాలుగున గాంధీ ఆస్ప‌త్రి ద‌గ్గ‌ర శ్రీకారం చుట్టారు రేవంత్. గాంధీ ఆస్ప‌త్రి, సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేష‌న్, చిలుక‌ల గూడ‌, రైత్‌ఫిల్ బ‌స్ స్టేష‌న్‌,ఆల్పా హోట‌ల్ ఏరియాల్లో ప్ర‌తి రోజు వెయ్యి మందికి ఉచిత భోజ‌న సౌక‌ర్యం క‌ల్పిస్తున్నారు. క‌రోనా సంక్షోభంలో ప్ర‌జ‌ల ఆక‌లి తీర్చేందుకు ప్ర‌భుత్వం ముందుకు రావాల‌న్నారు. లాక్‌డౌన్‌తో ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబాల‌ను ఆదుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం త‌క్ష‌ణం ఆర్థిక ప్యాకేజ్‌ ప్ర‌క‌టించాలని రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.

English summary

The free lunch program launched by Malkajgiri MP Revanth Reddy to quench the hunger of the people in the difficult conditions of Lockdown has reached its twelfth day. Revanth embarked on a program to provide free meals every day near the Gandhi Hospital on the 14th of this month.