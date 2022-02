ముగిసిన మేడారం మహా జాతర.!ఐనా మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు బారులు తీరిన భక్తులు.!

Telangana

oi-Harikrishna

ములుగు/హైదరాబాద్ : మేడారం మహా జాతర ఇప్పటి వరకు కోటి 50 లక్షల మంది భక్తుల సందర్శనం జరిగిందని, జాతర తర్వాత కూడా మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు భక్తులు బారులు తీరుతున్నారని అదికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. సంప్రదాయ బద్ధంగా పూజాదికాలు, వనదేవతల వన ప్రవేశం జరిగిందని మంత్రులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి స్పష్టం చేసారు. జాతర సందర్బంగా అధికారుల పనితీరు అద్భుతంగా ఉందని మంత్రులు కితాబిచ్చారు.మహా జాతరలో సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరు పేరునా కృతజ్ఞతల తెలిపారు మంత్రులు.

English summary

Officials say the Medaram Maha Jatara has been visited by over 50 lakh crore devotees so far and even after the Jatara, devotees are lined up to pay for the wishes.