Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మహబూబాబాద్ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఓ గిరిజన బాలిక హత్యాచారానికి గురైంది. కిరాణా దుకాణానికి వెళ్లి వస్తానని ఇంట్లో చెప్పి వెళ్లిన బాలిక... గ్రామానికి సమీపంలో ఉన్న గుట్టల్లో శవమై తేలింది. చిన్నతనంలోనే తల్లిని కోల్పోయిన ఆ బాలికను తండ్రి అపురూపంగా చూసుకుంటున్నాడు. అలాంటిది ఆమె శవమై కనిపించడంతో ఆయన గుండెలవిసేలా రోధించాడు. గ్రామానికి చెందిన ఓ యువకుడే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టి ఉంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తనకు న్యాయం చేయాలని పోలీసులను వేడుకున్నారు.

English summary

In a shocking incident a tribal girl has been brutally raped and murdered in Mahabubabad district. The girl who went from home saying that she would go to the grocery store ... was found dead in the rocks near the village.Minister Satyavathi Rathode ordered to take stringest action against culprits.