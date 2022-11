ఆ ఒక్క పని... TRSను కాపాడిందయ్యా..!?

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మునుగోడు నియోజకవర్గానికి జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో 10వేలకు పైగా మెజారిటీతో విజయ ఢంకా మోగించింది. చివరి వరకు తమదే గెలుపంటూ చెబుతూ వచ్చిన భారతీయ జనతాపార్టీ ద్వితీయ స్థానానికి పరిమితమైంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ డిపాజిట్ దక్కించుకోలేక చతికిలపడింది. టీఆర్ఎస్ గెలవడానికి అనేక కారణాలు దోహపడినప్పటికీ ప్రధానంగా వారిని విజయతీరాలకు చేర్చింది మాత్రం కమ్యూనిస్టులని చెప్పవచ్చు.

English summary

Although many reasons contributed to the victory of TRS, it can be said that the main factor that brought them to the brink of victory was the Communists.