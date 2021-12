Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ములుగు జిల్లాలో కిడ్నాప్ కు గురైన మాజీ సర్పంచ్ ను మావోయిస్టులు అత్యంత దారుణంగా హతమార్చారు. పోలీసులకు ఇన్ఫార్మర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారన్న కారణంగా మాజీ సర్పంచ్ ను హతమార్చామని మావోయిస్టులు లేఖను విడుదల చేశారు. చత్తీస్ గడ్ తెలంగాణ సరిహద్దులలో ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో రమేష్ ను హతమార్చినట్లుగా మావోయిస్టులు పేర్కొన్నారు. చాలా రోజుల తర్వాత ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో మావోయిస్టులు తమ ప్రభావాన్ని చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఇటీవల కిడ్నాప్ చేసిన మాజీ సర్పంచ్ ను హతమార్చినట్లుగా తెలుస్తుంది.

English summary

Former Sarpanch kidnapped in Mulugu district killed by Maoists. The Maoists have released a letter claiming that the former sarpanch was killed because he was acting as an informer for the police.