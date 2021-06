Telangana

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా అడ్డగూడూరు పోలీస్ స్టేషన్‌లో దళిత మహిళ మరియమ్మ లాకప్ డెత్‌పై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌తో చర్చించినట్లు సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. మరియమ్మ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని ముఖ్యమంత్రిని కోరినట్లు చెప్పారు. ఇందుకు కేసీఆర్ నుంచి సానుకూల స్పందన వచ్చినట్లు తెలియజేశారు. సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క,సీనియర్ నేతలు జగ్గారెడ్డి,శ్రీధర్ బాబు,కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డిలు శుక్రవారం(జూన్ 25) హైదరాబాద్‌లోని ప్రగతి భవన్‌లో సీఎం కేసీఆర్‌తో భేటీ అయ్యారు.

CLP leader Bhatti Vikramarka said that they had discussed with CM KCR about dalit woman mariyamma lockup death at the Yadadri Bhongir district Addagudur police station.They had asked the chief minister to do justice to the family. It was informed that a positive response was received from KCR.