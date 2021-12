తెలంగాణలో మమత బెనర్జీ పప్పులు ఉడకవు.!టీఎంసీ వృధా ప్రయత్నాలన్న మర్రి శశిధర్ రెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి కుమారి మమతా బెనర్జీ దక్షిణాదిలో అడుగుపెట్టాలని భావిస్తున్నారని, మిగతా రాష్ట్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా తెలంగాణలో మాత్రం మమత కలలు కల్లలవుతాయని, మమత పప్పులు తెలంగాణలో ఉడకవని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు మర్రి శశిధర్ రెడ్డి స్పష్టం చేసారు. దక్షిణాదిలో తమకు అనుకూల పవనాలున్నాయా అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం మమత మొదలు పెట్టిందని అన్నారు. కర్ణాటక, తెలంగాణలోని కొంతమంది బీజేపీ మరియు కాంగ్రెస్ నాయకులను సంప్రదించినట్లు ఇటీవల కొన్ని కథనాలు వెలువడ్డాయని, తెలంగాణాలో మాత్రం టీఎంసీ ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదని శశిధర్ రెడ్డి స్పష్టం చేసారు.

English summary

Trinamool Congress chief Kumari Mamata Banerjee is expected to step down in the south, but Telangana Congress senior leader Marri Shashidhar Reddy has made it clear that Mamata's dreams will not come true in Telangana despite the situation in other states.