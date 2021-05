నగరంలో మేయర్ ఆకస్మిక తనిఖీలు.!పారిశుద్ధ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్న విజయలక్ష్మి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : నగర మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి పారదర్శక పాలన, ప్రజా సంక్షేమంపై దృష్టి సారించినట్టు తెలుస్తోంది. గత పదిహేను రోజుల క్రిందట ఆరు జోన్లలో విస్త్రుతంగా పర్యటించి పారిశుద్య పరిస్థితిని మెరుగుపరిచిన మేయర్ విజయలక్ష్మి ప్రస్తుతం అదే కార్యక్రమానికి మళ్లీ శ్రీకారం చుట్టినట్టు తెలుస్తోంది. మే నెల కావడంతో అకాల వర్షాలు, ఉరుములు, ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి యంత్రాంగాన్ని సమాయత్తం చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మేయర్ విజయలక్ష్మి.

English summary

City Mayor Gadwala Vijayalakshmi seems to be focused on transparent governance and public welfare.It seems that Mayor Vijayalakshmi, who visited six zones extensively over the past fortnight to improve the sanitation situation, is now embarking on the same program again.