ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం: మహిళపైనుంచి దూసుకెళ్లిన లారీ(వీడియో)

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

రంగారెడ్డి: మేడ్చల్ జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రమాద దృశ్యాలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తున్నాయి. మేడ్చల్ పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో సెక్యూరిటీ గార్డుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న ప్రియ అనే మహిళ.. గురువారం ఉదయం రోజూలాగే తన స్కూటర్‌పై రహదారిపైకి వచ్చింది.

స్థానిక వివేకానంద విగ్రహం వద్ద రోడ్డు దాటుతుండగా.. వేగంగా వచ్చిన లారీ ఆమెను ఢీకొట్టింది. ఆ తర్వాత లారీ చక్రాల కింద పడిపోయిన ప్రియా తీవ్రగాయాలపాలై అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది.

ఈ ప్రమాద దృశ్యాలు అక్కడి సీసీ ఫుటేజ్‌లో నమోదయ్యాయి. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ప్రమాద ఘటన కలచివేసేలా ఉంది. రోడ్డు దాటుతున్న ప్రియ.. వెనుకవైపు నుంచి వస్తున్న లారీని గమనించకపోవడంతో.. లారీ వేగంగా వస్తుండటంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

A woman was killed in a #RoadAccident after her Activa was hit by a lorry and ran over her, while crossing the road without watching left side, at #Medchal near #Hyderabad on Thursday morning. She was works in a Security company. Follow #TrafficRules.#RoadSafety #BikeAccident pic.twitter.com/HleOfp0phB