మాకు ఇష్టం ఉన్నవారికే దళితబంధు ఇస్తాం: మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఇటీవల కాలంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, నేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు వివాదాలకు కారణంగా మారుతున్నాయి. ప్రజల నుంచి ఎక్కడైనా వ్యతిరేకత వ్యక్తమైతే టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు వ్యవహరిస్తున్న తీరు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రస్తుతం మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి సైతం అదే తరహాలో దళిత బంధును ఉద్దేశించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Minister Allola Indrakaran Reddy made shocking comments that we will give dalitbandhu to those we like and no one should question them.