బీజేపీ, కాంగ్రెస్ కుట్రలను రైతులు నమ్మొద్దు: తెలంగాణా భూముల విలువపైనా మంత్రి ఎర్రబెల్లి వ్యాఖ్యలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ జిల్లాలో నిర్వహించిన వానాకాలం సాగు సన్నాహక సమీక్ష సమావేశంలో మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు బిజెపి, కాంగ్రెస్ పార్టీలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. రైతులపై కుట్రలు చేస్తున్న బిజెపి, కాంగ్రెస్ పార్టీలను రైతులు ఎవరూ నమ్మొద్దు అంటూ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు పేర్కొన్నారు. కొన్ని పార్టీలు రైతులను మభ్యపెట్టే హామీలు ఇస్తున్నాయని, వాటిని ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితిలో లేరని మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు వెల్లడించారు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao said that the farmers did not believe in the conspiracies of the BJP and the Congress. Minister Errabelli also commented on the value of Telangana lands.