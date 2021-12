ఎక్కడా లేని పథకాలు అమలవుతున్నాయి.!సీఎం జనగామ టూర్ సక్సెస్ చేయాలన్న మంత్రి ఎర్రబెల్లి.!

Telangana

వరంగల్ /హైదరాబాద్: ఈ నెల 20న జనగామ బహిరంగ సభకు భారీ ఎత్తున జనం తరలి వస్తున్నారని, ఆ సభను విజయవంతం చేయడానికి ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు సమన్వయంతో, సమిష్టి గా కృషి చేస్తున్నామని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి గ్రామీణ మంచి నీటి సరఫరా శాఖల మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు స్పష్టం చేసారు. సీఎం బహిరంగ సభ, శంఖుస్తాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలకు సంబందించిన ఏర్పాట్ల సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు.

State Panchayati Raj Rural Development and Rural Water Supply Minister Errabelli Dayakar Rao said that a large number of people were flocking to the Janagama Public meeting on the 20th of this month and that MPs, MLCs, MLAs, party representatives and party leaders were working together to make the meeting a success.