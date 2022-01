కేంద్ర రైతు వ్యతిరేక విధానాలను ఎండ గట్టాలి.!బీజేపి శ్రేణులను తరిమికొట్టాలన్న మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బిజెపి ప్రభుత్వం చేపడుతున్న రైతు వ్యతిరేక విధానాలను ఎండగట్టాలని టిఆర్ఎస్ శ్రేణులకు రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖామంత్రి గుంటకండ్ల జగదీష్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. కేంద్రంలో బిజేపి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన ఏడూ సంవత్సరాల కాలం లో అన్నీ రైతు వ్యతిరేక విధానాలను తీసుకుందని ఆయన ఆరోపించారు. రైతుల ఆదాయాన్నీ రెండింతలు చేస్తామన్న మోడీ సర్కార్ దళారుల ఆదాయాన్ని మాత్రమే రెండింతలు పెంచిందని మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి దుయ్యబట్టారు.

English summary

State Power Minister Guntakandla Jagadish Reddy has called on the TRS ranks to dry up the anti-farmer policies being carried out by the BJP government in power at the Center.