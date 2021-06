డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్లు-దేశంలో ఎక్కడా లేనివిధంగా-ఇక్కడ రూ.1కోటిన్నర-ప్రారంభించిన కేటీఆర్

Telangana

దేశంలోని మరే మెట్రోపాలిటన్ నగరంలో లేనివిధంగా ఒక్క హైదరాబాద్‌లో మాత్రమే పేదలకు ఉచిత డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్లను ఇవ్వడం జరుగుతోందని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. పేదలపై ఒక్క పైసా భారం పడకుండా రూ.9వేల కోట్ల వ్యయంతో ప్రభుత్వం డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తోందన్నారు. హుస్సేన్ సాగర్ తీరాన నిర్మించిన డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్లను చూస్తుంటే తనకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు.

ఇక్కడ ఒక్కో డబుల్ బెడ్ రూమ్ విలువ రూ.1కోటి 50లక్షలు ఉంటుందని అన్నారు. ఆదివారం(జూన్ 26) సికింద్రాబాద్‌ రాంగోపాల్ పేట డివిజన్‌లోని అంబేడ్కర్ నగర్‌లో నిర్మించిన 330 డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్లను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు.

Minister KTR said Hyderabad is the only metropolitan city where local government is building double bedroom houses for free for poor sections. free He said the government is spending Rs 9,000 crore for double-bedroom houses.