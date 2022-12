కేటీఆర్ బండి సంజయ్ సవాళ్ళ మధ్యలో దూరి.. బండికి మంత్రి మల్లారెడ్డి షాకింగ్ ఛాలెంజ్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది. ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూ రాజకీయాలను రసవత్తరంగా మారుస్తున్నారు. ఇప్పటికే మంత్రి కేటీఆర్ బండి సంజయ్ మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతుండగా, మధ్యలో మంత్రి మల్లారెడ్డి కూడా చేరారు. తాజాగా మంత్రి మల్లారెడ్డి బండి సంజయ్ ను టార్గెట్ చేశారు. బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కు మంత్రి మల్లారెడ్డి సవాల్ విసిరారు

English summary

Minister Mallareddy shocking challenge to Bandi Sanjay. He challenged that if the development and welfare schemes in Telangana are shown in another state, he will resign to minister post and leave politics.